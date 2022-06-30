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В Приднестровье мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 16:53
В Приднестровье мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ Фото: в Приднестровье мужчин агитируют вступать в Вооруженные Силы РФ (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

На территории так называемой "ПМР" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются через почтовые ящики и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин, военную службу по контракту предлагают в первую очередь.

На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников к прохождению военной службы по контракту агитируют.

С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Также Тираспольский РВК начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру ВУЗА и были зачислены в запас с присвоением офицерского звания.

Напомним, Минобороны Украины заявляло, что риски нападения российских войск со стороны Приднестровья существуют, хотя и маловероятны.

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