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Санду запевнила Зеленського у відсутності загроз для України з боку Придністров'я

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Україна, Середа 13 липня 2022 20:59
Санду запевнила Зеленського у відсутності загроз для України з боку Придністров'я Фото: президент Молдови Майя Санду та президент України Володимир Зеленський (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldova 1.

"Я запевнила президента України, що на даний момент немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя", - сказала Санду.

Нагадаємо, на території так званої "ПМР" чоловіків агітують вступати в Збройні сили РФ.

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