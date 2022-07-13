Санду запевнила Зеленського у відсутності загроз для України з боку Придністров'я
Фото: президент Молдови Майя Санду та президент України Володимир Зеленський (скрін відео)
Президент Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldova 1.
"Я запевнила президента України, що на даний момент немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя", - сказала Санду.
Нагадаємо, на території так званої "ПМР" чоловіків агітують вступати в Збройні сили РФ.
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