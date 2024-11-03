Санду вирвалась вперед у другому турі виборів в Молдові

Так, за попередніми підрахунками 92,52% голосів, чинний президент молдавської держави Майя Санду має більше голосів, ніж її опонент, генеральний прокурор Олександр Стояногло.

Зокрема, за Санду проголосували 50,20% або ж 712 063 виборці.

За Стояногло 49,80% або 706 435 осіб.