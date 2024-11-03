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Санду вирвалась вперед у другому турі виборів в Молдові

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Після початку підрахунку голосів на виборчих дільницях за кордоном Майя Санду за загальним голосом вирвалася вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) Молдови.

Так, за попередніми підрахунками 92,52% голосів, чинний президент молдавської держави Майя Санду має більше голосів, ніж її опонент, генеральний прокурор Олександр Стояногло.

Зокрема, за Санду проголосували 50,20% або ж 712 063 виборці.

За Стояногло 49,80% або 706 435 осіб.

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МолдоваМая Санду