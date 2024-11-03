Санду вырвалась вперед во втором туре выборов в Молдове

Так, по предварительным подсчетам 92,52% голосов, действующий президент молдавского государства Майя Санду имеет больше голосов, чем ее оппонент, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

В частности, за Санду проголосовали 50,20% или же 712 063 избирателей.

За Стояногло 49,80% или же 706 435 человек.

Отметим, что согласно подсчетам 99,95% голосов внутри Молдовы, в избирательной гонке лидирует Александр Стояногло. За него отдали голоса 51,21% избирателей (692 411), в то время как за Санду 48,79% (659 572).

Ситуация начала меняться после того, как стартовал подсчет голосов на избирательных участках заграницей. Так, по состоянию на сейчас подсчитано 47,19% голосов. Согласно этим результатам, за отдали голоса 81,08% избирателей (95,366), за Стояногло 18,92% (22 247).

Таким образом, согласно общему количеству голосов, как внутри страны, так и вне, на первую позицию вырывается Санду.

Идентичную картину можно было наблюдать во время первого тура выборов, когда параллельно проходил референдум о стремлении страны в ЕС.