Санду розповіла, коли може відбутися референдум про вступ Молдови до ЄС

"Конституційний суд ухвалив рішення - референдум про вступ до ЄС є конституційним. Він може відбутися 20 жовтня і міститиме запитання: "Ви за вступ Республіки Молдова до Європейського союзу?", - написала Санду.

Раніше Конституційний суд Молдови схвалив внесення до Конституції положень про євроінтеграцію і проведення відповідного референдуму.

"Нам потрібна єдність, потрібна участь кожної партії, громадської організації, громадянина, щоб разом ми гарантували мир і добробут молдаван. Об'єднавшись за Європейську Молдову, ми доб'ємося успіху в досягненні нашої спільної мети - щоб молдовани жили в мирі, гідності та свободі в сильній європейській країні", - наголосила президент Молдови.