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Санду рассказала, когда может состояться референдум о вступлении Молдовы в ЕС

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз является конституционным и может состояться 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента Молдовы Майи Санду.

"Конституционный суд принял решение - референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет задавать вопросы: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?", - написала Санду.

Ранее Конституционный суд Молдовы одобрил внесение в Конституцию положений о евроинтеграции и проведении соответствующего референдума.

"Нам нужно единство, нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы вместе мы гарантировали мир и благополучие молдаван. Объединившись за Европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели - чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране", - подчеркнула президент Молдовы.

 

Референдум в Молдове

Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

24 декабря 2023 года Мая Санду предложила парламенту организовать в Молдове референдум о вступлении в Евросоюз. Она заявила, что его можно будет провести осенью 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.

Парламент на заседании 28 декабря разрешил проводить республиканские референдумы в один день с парламентскими, президентскими и местными выборами.

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МолдоваВступление в ЕС