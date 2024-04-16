Санду рассказала, когда может состояться референдум о вступлении Молдовы в ЕС

"Конституционный суд принял решение - референдум о вступлении в ЕС является конституционным. Он может состояться 20 октября и будет задавать вопросы: "Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?", - написала Санду.

Ранее Конституционный суд Молдовы одобрил внесение в Конституцию положений о евроинтеграции и проведении соответствующего референдума.

"Нам нужно единство, нужно участие каждой партии, общественной организации, гражданина, чтобы вместе мы гарантировали мир и благополучие молдаван. Объединившись за Европейскую Молдову, мы добьемся успеха в достижении нашей общей цели - чтобы молдаване жили в мире, достоинстве и свободе в сильной европейской стране", - подчеркнула президент Молдовы.