Санду прямо обвинила Россию в убийстве военнопленных в Еленовке

Президент Молдовы Майя Санду считает Россию виновной в массовом убийстве украинских пленных в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter .

"Потрясена и напугана убийством Россией украинских военнопленных в исправительном учреждении в Еленовке. Эта неоправданная война против Украины является серьезным нарушением международного права и нарушением прав человека. Мы решительно осуждаем ее действия и призываем к международному расследованию и санкциям", - отметила Санду.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Еленовке. На сегодня известно о гибели 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

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