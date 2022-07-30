Теракт в Еленовке: Украина требует провести международное расследование и ждет от РФ список жертв
Украина требует проведения международного расследования теракта против украинских пленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области. Страна также ждет от России список погибших и раненых воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что Украина сразу после появления информации об убийстве украинских военных обратилась к россиянам с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта. Отмечается, что все раненые должны получить надлежащую медицинскую помощь, а тела погибших военных должны быть возвращены для надлежащего захоронения. На данный момент оккупанты не предоставили никакого ответа на обращение.
"Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций, которые выступали гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных", - говорится в сообщении.
Штаб отмечает, что преступление россиян в Еленевке грубо нарушают международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание всех причастных должно быть самым строгим и неотвратимым.
Несмотря на это жестокое преступление казни украинских военных, штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников домой.
Напомним, россияне совершили теракт в Еленовской колонии и обвинили в нем Украину. По словам российских пропагандистов, речь идет о по меньшей мере 53 погибших воинах.
На это отреагировал президент Владимир Зеленский, который заявил, что РФ должны признать страной-террористом.
Между тем россияне выложили список фамилий жертв в результате теракта.
Подробнее о теракте читайте в материале "Преднамеренно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке".
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