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Санду допустила, що придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України

Фото: Мая Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Умови для вирішення придністровського конфлікту можуть виникнути після того, як Україна переможе у війні з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Молдови Мая Санду заявила в інтерв'ю France 24.

"Ми вважаємо, що коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості", - заявила Санду.

Вона висловила сподівання, що після вирішення конфлікту Молдові вдасться стати членом Євросоюзу.

Також молдавський президент подякувала українським захисникам, які обороняють зокрема і Молдову.

Придністровський конфлікт

Нагадаємо, Придністров'я - один з регіонів Молдови - проголосив нібито незалежність ще у 1990 році. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.

На території регіону розміщені російські військові.

Ще у травні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наша країна змушена тримати війська на кордоні з Молдовою через Придністров'я.

 

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МолдоваМая СандуВійна Росії проти України