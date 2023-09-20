Санду допустила, що придністровський конфлікт буде вирішено після перемоги України

"Ми вважаємо, що коли Україна виграє війну, може з'явитися геополітична можливість для вирішення придністровського конфлікту. Але за умови, що це відбуватиметься мирним шляхом. А поки що ми готуємося до цієї геополітичної можливості", - заявила Санду.

Вона висловила сподівання, що після вирішення конфлікту Молдові вдасться стати членом Євросоюзу.

Також молдавський президент подякувала українським захисникам, які обороняють зокрема і Молдову.

Придністровський конфлікт

Нагадаємо, Придністров'я - один з регіонів Молдови - проголосив нібито незалежність ще у 1990 році. Так звану "республіку" не визнала жодна держава.

На території регіону розміщені російські військові.

Ще у травні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наша країна змушена тримати війська на кордоні з Молдовою через Придністров'я.