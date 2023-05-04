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Кулеба: Україна змушена тримати війська на кордоні з Молдовою через Придністров'я

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Україна, Четвер 04 травня 2023 13:58
Кулеба: Україна змушена тримати війська на кордоні з Молдовою через Придністров'я Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Невизнане Придністров'я змушує Україну тримати війська на даній ділянці кордону з Молдовою. Київ поважає суверенітет Молдови.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на TV8.

"Безумовно, Придністров'я на нашому південно-західному фланзі, це ризик, який змушує нас спрямовувати сили на цю ділянку кордону для потенційного стримування та контролю за ситуацією", - сказав він.

При цьому глава МЗС України наголосив, що Придністров'я, це питання суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

"І ми абсолютно поважаємо той шлях, який обере уряд Молдови в тому, що стосується відносин з Придністров'ям та реінтеграції цього регіону. Ми поважаємо своїх сусідів. Ми поважаємо Молдову і вибір вашого народу. Ви маєте право вирішувати самі як вам розвивати свою країну, і як вирішувати проблему Придністров'я", - додав він.

При цьому міністр зазначив, що Придністров'я для України "це теж проблема".

"Я констатую, що у військовому плані ця проблема присутня", - констатував Кулеба, наголосивши, що ВСУ не вживатимуть жодних ініціативних дій щодо Придністров'я, оскільки це територія Молдови.

Як повідомлялось, раніше The Times з посиланням на українську розвідку опублікувало дані про плани вторгнення РФ до Молдови. У невизнаному Придністров'ї можуть десантуватися російські війська.

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