Санду пригрозила позбавленням громадянства тих, хто погодиться воювати на боці Росії

У Молдові пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави Маї Санду на брифінгу за підсумками засідання найвищої ради безпеки у понеділок, 26 вересня.
"Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора", - заявила Санду.
Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в цьому регіоні, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці Росії.
Президент пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство - російське та молдавське.
Нагадаємо, на території так званої "ПМР" чоловіків агітують вступати в Збройні сили РФ.
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