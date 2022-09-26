Санду пригрозила позбавленням громадянства тих, хто погодиться воювати на боці Росії

У Молдові пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави Маї Санду на брифінгу за підсумками засідання найвищої ради безпеки у понеділок, 26 вересня.

"Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора", - заявила Санду.

Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в цьому регіоні, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці Росії.

Президент пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство - російське та молдавське.