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Санду посетовала на слабую армию Молдовы. Хочет усилить по опыту нейтральных стран

Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Президент Молдовы Майя Санду считает, что молдавскую армию необходимо усилить, сделать ее профессиональной и современной. По ее мнению, это инвестиция в безопасность и защиту страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

В частности, она подчеркнула, что развитию оборонного сектора не уделялось должного внимания, поэтому у Молдовы нет необходимой военной защиты.

"Наша армия осталась без оснащения, без военной техники. И сейчас мы остро ощущаем последствия", - сказала Санду.

По ее словам, Генштаб Национальной армии прошел испытание конфликтом в Приднестровье, однако сейчас понятно, что только сильная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор.

"Инвестиции в армию необходимы, это важно для государства, инфраструктуры, безопасности. Молдова должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил", - добавила Санду и пообещала модернизировать молдавскую армию и национальную систему обороны.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах и обстрелах в Приднестровье, Санду называла это следствием внутренних разборок.

Но украинская сторона полагает, что такими провокациями Россия намерена втянуть регион в войну против Украины.

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МолдоваМайя Санду