Санду поскаржилася на слабку армію Молдови. Хоче посилити за досвідом нейтральних країн

Президент Молдови Майя Санду вважає, що молдавську армію необхідно посилити, зробити її професійною і сучасною. На її думку, це інвестиція в безпеку і захист країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Зокрема, вона підкреслила, що розвитку оборонного сектора не приділялося належної уваги, тому у Молдови немає необхідного військового захисту.
"Наша армія залишилася без оснащення, без військової техніки. І зараз ми гостро відчуваємо наслідки", - сказала Санду.
За її словами, Генштаб Національної армії пройшов випробування конфліктом в Придністров'ї, проте зараз зрозуміло, що лише сильна армія дає країні свободу дій, впевненість у собі і стратегічний вибір.
"Інвестиції в армію необхідні, це важливо для держави, інфраструктури, безпеки. Молдова повинна перейняти досвід інших нейтральних держав щодо зміцнення збройних сил", - додала Санду і пообіцяла модернізувати молдавську армію та національну систему оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи і обстріли в Придністров'ї, Санду називала це наслідком внутрішніх розборок.
Але українська сторона вважає, що такими провокаціями Росія має намір втягнути регіон у війну проти України.
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