Санду пообещала добиваться вывода войск РФ из Приднестровья

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, избранная на пост президента страны, высказалась о присутствии российских войск в непризнанном Приднестровье. Она заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских войск из региона.

Об этом избранная глава государства сказала в эфире телеканала "Молдова-1".

Санду подчеркнула, что все правительства страны имели такую точку зрения, и в ее позиции нет ничего нового.

"Это официальная позиция Республики Молдова, которая не менялась, и я продолжу ее продвигать. Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены. Очень важно восстановить территориальную целостность и независимость Республики Молдова", - отметила она.

Отметим, что Молдова согласилась на диалог с не признанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласилась считать "посредником", но переговоры между ними продолжаются до сих пор.

"Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт можно будет полезно учесть в действиях относительно Донбасса", - пояснила ранее Санду.

Напомним, Майя Санду заявила в комментарии РБК-Украина, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины.

Также после объявления результатов выборов Санду заявила, что Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной.