Санду пообіцяла домагатися виведення військ РФ з Придністров'я

Колишній прем'єр-міністр Молдови Майя Санду, обрана на посаду президента країни, висловилася про присутність російських військ у невизнаному Придністров'ї. Вона заявила, що буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ з регіону.

Про це обрана глава держави сказала в ефірі телеканалу "Молдова-1".

Санду підкреслила, що всі уряди країни мали таку точку зору, і в її позиції немає нічого нового.

"Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка не змінювалася, і я продовжу її просувати. Ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси мають бути вивезені. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова", - зазначила вона.

Зазначимо, що Молдова погодилася на діалог з не визнаної "владою" в Тирасполі, а Росію погодилася вважати "посередником", але переговори між ними тривають досі.

"Але попри всі ці кроки, поки ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід можна буде корисно врахувати в діях щодо Донбасу", - пояснила раніше Санду.

Нагадаємо, Майя Санду заявила в коментарі РБК-Україна, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України.

Також після оголошення результатів виборів Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.