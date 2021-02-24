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Санду планирует провести досрочные выборы в Молдове

Новина українською → Кишинев, Среда 24 февраля 2021 10:10
Санду планирует провести досрочные выборы в Молдове Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)
Автор: Андрей Козловский

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда признать неконституционным ее указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилиці в премьер-министры страны. Она считает, что в таком случае нужно провести досрочные выборы в парламент.

Об этом сообщает TV8.

Санду сказала, что видит приоритетом досрочные выборы, поскольку нынешний парламент себя дискредитировал. По ее словам, желание сформировать новое правительство от коалиции ПСРМ-ШОР" - это попытка повторного захвата государственных институтов.

"Единственный выход из политического кризиса - это досрочные выборы. Нельзя построить крепкий дом на гнилом фундаменте... Реальным сувереном в государстве является народ, который может кардинально повлиять на ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди будут решать судьбу своей страны ", - сказала Санду.

Напомним, 23 февраля Конституционный суд Молдавии признал неконституционным указ Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры.

Кроме того, назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей не поддержал парламент Молдовы. За кандидата, которого выдвинул президент Майя Санду, не проголосовал ни один депутат.

Отметим, с нового года обязанности премьера Молдовы выполняет Аурелиу Чокой.

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