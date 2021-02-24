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Санду планує провести дострокові вибори в Молдові

Новость на русском → Кишинів, Середа 24 лютого 2021 10:10
Санду планує провести дострокові вибори в Молдові Фото: Майя Санду (facebook.com maia sandu)
Автор: Андрій Козловський

Президент Молдови Майя Санду прокоментувала рішення Конституційного суду визнати неконституційним її указ про повторне висунення Наталії Гаврилиці в прем'єр-міністри країни. Вона вважає, що у такому разі потрібно провести дострокові вибори до парламенту.

Про це повідомляє TV8.

Санду сказала, що бачить пріоритетом дострокові вибори, оскільки нинішній парламент себе дискредитував. За її словами, бажання сформувати новий уряд від коаліції "ПСРМ-ШОР" - це спроба повторного захоплення державних інститутів.

"Єдиний вихід з політичної кризи - це дострокові вибори. Не можна звести міцний будинок на гнилому фундаменті... Реальним сувереном в державі є народ, який може кардинально вплинути на ситуацію. На дострокових виборах або на референдумі люди вирішуватимуть долю своєї країни ", - сказала Санду.

Нагадаємо, 23 лютого Конституційний суд Молдови визнав неконституційним указ Санду про висунення Наталії Гаврилиці в прем'єри.

Крім того, призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицею не підтримав парламент Молдови. За кандидата, яку висунула президент Майя Санду, не проголосував жоден депутат.

Зазначимо, з нового року обов'язки прем'єра Молдови виконує Ауреліу Чокой.

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