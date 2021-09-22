Санду в ООН призвала Россию полностью вывести войска из Приднестровья

Она также подчеркнула необходимость вывоза оружия и боеприпасов.

"В духе закрепленного в конституции принципа нейтралитета и международного права я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных из Приднестровья остается неизменной. Это подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов на складах в селе Колбасна, что является угрозой экологии и безопасности региона в целом", - сказала Санду.

Кишинев также серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе.

"Я бы хотела еще раз подчеркнуть, что Молдова - это государство, которое привержено миру. Мы полны решимости найти мирные политические решения для конфликта в приднестровском регионе нашей страны с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - отметила глава государства.