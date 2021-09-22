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Санду в ООН закликала Росію повністю вивести війська з Придністров'я

Автор: Артур Родивилов

Президент Молдови Майя Санду заявила, що країна продовжить незмінно домагатися повного відходу військовослужбовців РФ з окупованого Придністров'я. Республіка залишається твердою прихильницею мирного і політичного врегулювання конфлікту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на виступ Санду на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Вона також підкреслила необхідність вивезення зброї та боєприпасів.

"У дусі закріпленого в конституції принципу нейтралітету і міжнародного права я б також хотіла повторити, що наша позиція щодо повного і безумовного виведення військових з Придністров'я залишається незмінною. Це має на увазі вивезення або знищення боєприпасів на складах в селі Колбасна, що є загрозою екології та безпеки регіону в цілому", - сказала Санду.

Кишинів також серйозно стурбований погіршенням ситуації у сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

"Я б хотіла ще раз підкреслити, що Молдова - це держава, яка прихильна до миру. Ми сповнені рішучості знайти мирні політичні рішення для конфлікту в Придністровському регіоні нашої країни з дотриманням принципів суверенітету і територіальної цілісності республіки Молдова в міжнародно визнаних кордонах", - зазначила глава держави.

Раніше Санду заявила, що врегулювати конфлікт вона хоче в рамках існуючих переговорних майданчиків "при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності країни в її міжнародно визнаних кордонах".

Заступник голови адміністрації президента РФ Козак після зустрічі з Санду заявив, що країни "будуть дружити", а також додав, що придністровський конфлікт є внутрішньою справою Молдови.

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Молдова