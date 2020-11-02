Санду обошла Додона в первом туре выборов президента Молдовы

На выборах президента Молдовы лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду обошла действующего главу государства Игоря Додона. Они примут участие во втором туре выборов.

Соответствующие данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Сообщается, что по итогам обработки 100% протоколов Санду набрала 36,16% (487 635 голосов), а Додон - 32,61% (439 866 голосов).

Третье место занял лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 16,9% (227 938 голосов), далее идут Виолетта Иванова - 6,49% (87 542); Андрей Нэстасе - 3,26% (43 925); Октавиан Цыку - 2,01% (27 170); Тудор Делиу - 1,37% (18 486); Дорин Киртоакэ - 1,2% (16 145).

Напомним, ранее сообщалось, что второй тур выборов президента Молдовы должен пройти 15 ноября.

Накануне Центральная избирательная комиссия Молдовы признала состоявшимися президентские выборы, поскольку явка избирателей превысили необходимые 33,33%.

Отметим, Майя Санду является основным оппонентом Додона, ранее занимала пост премьер-министра и возглавляет проевропейскую партию "Действие и солидарность". На прошлых выборах она уступила во втором туре.