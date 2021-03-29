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Санду намерена через Конституционный суд подтвердить свое право распустить парламент

Новина українською → Кишинев, Понедельник 29 марта 2021 18:09
Санду намерена через Конституционный суд подтвердить свое право распустить парламент Фото: Майя Санду (facebook com/presedinte md)
Автор: RBC.UA

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подготовила обращение в Конституционный суд для подтверждения своего права распустить парламент и провести досрочные выборы. Она обвинила депутатов в бездействии и неспособности выбрать правительство.

Об этом Майя Санду объявила в ходе брифинга, передает интернет-издание NewsMaker.

"Если Конституционный суд согласится, что есть условия для роспуска, то я распущу парламент, и мы предстанем перед судом граждан", - заявила Санду.

Она отметила, что с момента отставки предыдущего правительства прошло три месяца, и за это время депутаты могли выбрать новый кабинет министров и заняться неотложными делами страны.

"Но они не делают ничего, чтобы помочь людям, коррупционные схемы продолжают процветать, цены растут, закупка вакцин запаздывает", - добавила глава государства.

По ее словам, сейчас депутаты пытаются убедить граждан, что они действуют в их интересах, но парламентарии блокируют все проекты внешней помощи и защищают коррумпированные группы.

"Они не ищут решения для граждан, они спасают только себя", - резюмировала Санду.

Напомним, ранее Санду провела консультации с депутатами для роспуска парламента. Причиной стало несостоявшееся голосование за правительство Игоря Гросу. Представители "Партии социалистов" экс-президента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и "Петру Молдова" покинули зал заседаний, тем самым лишив парламент кворума.

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