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Санду має намір через Конституційний суд підтвердити своє право розпустити парламент

Новость на русском → Кишинів, Понеділок 29 березня 2021 18:09
Санду має намір через Конституційний суд підтвердити своє право розпустити парламент Фото: Майя Санду (facebook com/presedinte md)
Автор: RBC.UA

Президент Молдови Майя Санду заявила, що підготувала звернення до Конституційного суду для підтвердження свого права розпустити парламент і провести дострокові вибори. Вона звинуватила депутатів у бездіяльності та неспроможності обрати уряд.

Про це Майя Санду оголосила в ході брифінгу, передає інтернет-видання NewsMaker.

"Якщо Конституційний суд погодиться, що є умови для розпуску, то я розпущу парламент, і ми постанемо перед судом громадян", - заявила Санду.

Вона зазначила, що з моменту відставки попереднього уряду минуло три місяці, і за цей час депутати могли вибрати новий кабінет міністрів і зайнятися нагальними справами країни.

"Але вони не роблять нічого, щоб допомогти людям, корупційні схеми продовжують процвітати, ціни ростуть, закупівля вакцин запізнюється", - додала глава держави.

За її словами, зараз депутати намагаються переконати громадян, що вони діють в їх інтересах, але парламентарії блокують всі проекти зовнішньої допомоги та захищають корумповані групи.

"Вони не шукають рішення для громадян, вони рятують тільки себе", - резюмувала Санду.

Нагадаємо, раніше Санду провела консультації з депутатами для розпуску парламенту. Причиною стало невдале голосування за уряд Ігоря Гросу. Представники "Партії соціалістів" екс-президента Ігоря Додона і їх союзники з "Шор" і "Петру Молдова" покинули зал засідань, тим самим позбавивши парламент кворуму.

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