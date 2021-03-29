Санду має намір через Конституційний суд підтвердити своє право розпустити парламент
Президент Молдови Майя Санду заявила, що підготувала звернення до Конституційного суду для підтвердження свого права розпустити парламент і провести дострокові вибори. Вона звинуватила депутатів у бездіяльності та неспроможності обрати уряд.
Про це Майя Санду оголосила в ході брифінгу, передає інтернет-видання NewsMaker.
"Якщо Конституційний суд погодиться, що є умови для розпуску, то я розпущу парламент, і ми постанемо перед судом громадян", - заявила Санду.
Вона зазначила, що з моменту відставки попереднього уряду минуло три місяці, і за цей час депутати могли вибрати новий кабінет міністрів і зайнятися нагальними справами країни.
"Але вони не роблять нічого, щоб допомогти людям, корупційні схеми продовжують процвітати, ціни ростуть, закупівля вакцин запізнюється", - додала глава держави.
За її словами, зараз депутати намагаються переконати громадян, що вони діють в їх інтересах, але парламентарії блокують всі проекти зовнішньої допомоги та захищають корумповані групи.
"Вони не шукають рішення для громадян, вони рятують тільки себе", - резюмувала Санду.
Нагадаємо, раніше Санду провела консультації з депутатами для розпуску парламенту. Причиною стало невдале голосування за уряд Ігоря Гросу. Представники "Партії соціалістів" екс-президента Ігоря Додона і їх союзники з "Шор" і "Петру Молдова" покинули зал засідань, тим самим позбавивши парламент кворуму.