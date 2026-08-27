Санду вручила Зеленському найвищу державну нагороду Молдови

Глава держави отримав орден Республіки за вагомий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті.

Санду наголосила, що ця відзнака "є визнанням сміливості всього українського народу, який стримує агресію РФ".

Президентка Молдови також підкреслила, що саме завдяки боротьбі України на сході її країна зараз має можливість жити у безпеці та мирі.

Зазначимо, глава держави прибув 27 серпня із візитом до Кишинева. У столиці Молдови він бере участь у святкуванні 35-річчя Дня незалежності країни та проводить низку переговорів.

Президент заявляв, що Україна та Молдова працюють "над тим, щоб гарантувати більше спільних безпекових, енергетичних та інфраструктурних можливостей".