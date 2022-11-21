UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санду: не можна допустити поразки України і щоб гібридні методи РФ спрацювали у Молдові

Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європа повинна зробити все, щоб Україні виграла у війні, яку незаконно розв'язала Росія. Так само не можна допустити, аби гібридні методи РФ спрацювали у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Молдови Майю Санду у її колонці для видання Politico.

Лідер Молдови зазначила, що Росія використовує проти України гібридні методи війни. Зокрема, атакуючи енергетичну систему, завдаючи кібератак, поширюючи фейки та дезінформацію.

Такі ж методи РФ використовує і проти Молдови. За словами Санду, таким чином Москва намагається дестабілізувати уряд, підірвати демократію та поставити під загрозу внесок Молдови у безпеку Європи.

"Так само, як Росії не можна дозволити перемогти в Україні, її гібридним методам не можна дозволити досягти успіху в Молдові", - зазначила Санду.

Вона також додала, що Молдова, попри нав'язані їй обмеження, готова і надалі продовжувати європейську інтеграцію.

Нагадаємо, що сьогодні у Парижі проходить конференція щодо допомоги Молдові за участі представників 45 країн та організацій. У ході зустрічі планується затвердити фінансовий пакет на суму 695 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваМая СандуВійна в УкраїніРосійська Федерація