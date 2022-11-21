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Санду: нельзя допустить поражения Украины и чтобы гибридные методы РФ сработали в Молдове

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европа должна сделать все, чтобы Украина выиграла в войне, которую незаконно развязала Россия. Также нельзя допустить, чтобы гибридные методы РФ сработали в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Молдовы Майю Санду в ее колонке для издания Politico.

Лидер Молдовы отметила, что Россия использует против Украины гибридные методы войны. В частности, атакуя энергетическую систему, нанося кибератаки, распространяя фейки и дезинформацию.

Такие же методы РФ использует и против Молдовы. По словам Санду, таким образом Москва пытается дестабилизировать правительство, подорвать демократию и поставить под угрозу вклад Молдовы в безопасность Европы.

"Так же, как России нельзя позволить победить в Украине, ее гибридным методам нельзя позволить добиться успеха в Молдове", - отметила Санду.

Она также добавила, что Молдова, несмотря на навязанные ей ограничения, готова и дальше продолжать европейскую интеграцию.

Напомним, что сегодня в Париже проходит конференция для помощи Молдове при участии представителей 45 стран и организаций. В ходе встречи планируется утвердить финансовый пакет на сумму 695 млн евро.

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