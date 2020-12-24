Санду на инаугурации заговорила по-украински: что сказала президент Молдовы

Новый президент Молдовы Майя Санду на сегодняшней инаугурации на короткое время перешла на украинский язык. Основную часть речи она, конечно, произнесла на государственном языке Молдовы - румынском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ее инаугурации.

Цитата Санду приводится без перевода на русский.

"Я буду голосом людей і буду вимагати від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян", - заявила она.

Санду также сказала несколько фраз на русском, гагаузском и болгарском языках. Общий посыл этого обращения заключался в том, что она на президентском посту будет действовать в интересах всех граждан и будет их уважать.

Отметим, согласно данным переписи 2014 года, в Молдове проживают 6,6% украинцев, при этом украинский язык родным назвали почти 4% населения страны. Это данные без учета неподконтрольного Приднестровья. В данном регионе по итогам переписи 2015 года почти 23% жителей назвали себя украинцами.

Напомним, сегодня Санду официально вступила в должность президента Молдовы. РБК-Укриана писало о том, как прошла ее инаугурация.

Санду намерена посетить Украину с официальным визитом в январе 2021 года.