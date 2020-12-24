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Додон передал Санду полномочия президента Молдовы

Кишинев, Четверг 24 декабря 2020 12:50
Додон передал Санду полномочия президента Молдовы
Фото: Майя Санду (flickr com eppofficial)
Автор: РБК-Украина

Игорь Додон, президентский срок которого истек 24 декабря, передал полномочия новому президенту Молдовы Майе Санду. Церемония передачи власти прошла в здании президентуры.

Об этом пишет местное издание newsmaker.

Сообщается, что Додон встретил Санду в холле президентуры с цветами, а вся церемония передачи власти длилась всего минуту. Он пожелал Санду успехов на новой должности и ушел.

Также сообщается, что на улице люди, которые пришли поддержать нового президента, встретили Додона криками "Иуда" и "Вор".

Додон передал Санду полномочия президента Молдовы

Фото: передача власти Санду (newsmaker)

Отметим, сегодня во Дворце Республики в Кишиневе прошла инаугурация Майи Санду. После принесения присяги она обратилась к народу нескольких языках, в том числе украинском, и пообещала "навести порядок и построить одну страну для всех".

Напомним, Додон успел урезать президентские полномочия перед инаугурацией Санду. В частности, из подчинения президенту вывели Службу информации и безопасности Молдовы, но конституционный суд пока приостановил действие этого закона.

Кроме того, в последние дни каденции Додона в Молдове повысили статус русского языка, обязав чиновников говорить на этом языке.

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Новости Украины Политика МолдоваИгорь ДодонМайя Санду

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