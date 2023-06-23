"Сан-Антоніо" забрав Вембаньяму під першим номером драфту НБА-2023

Техасці задрафтували 19-річного француза під першим номером. Перспективний європеєць був безумовним фаворитом цьогорічного драфту в Брукліні.

За океан Вембаньяма поїде з досвідом трьох повних сезонів у чемпіонаті Франції за плечима. Дебютував на професіональному рівні він у складі "Нантера 92" в сезоні 2020/21. Наступний рік провів за "Ліон", а сезон 2022/23 відіграв за "Метрополітан 92". Став MVP і найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Середні цифри Вембаньями в минулому сезоні – 20.4 очок, 10.1 підбирань, 2.5 передачі та 0.8 перехоплень за понад 32 хвилини на паркеті. Разом із командою він дійшов до фіналу плей-офф чемпіонату Франції. Там "Метрополітан 92" програв серію "Монако" (0:3).

Під другим номером драфту "Шарлотт" забрав Брендона Міллера з Університету Алабами, а "Портленд" третім обрав Скута Гендерсона з команди розвитку Джі-Ліги. Брати-близнюки Амен і Азар Томпсони з ліги Overtime Elite дісталися "Г'юстону" та "Детройту" відповідно.

Топ-десятка драфту НБА-2023: