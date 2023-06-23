"Сан-Антонио" забрал Вембаньяму под первым номером драфта НБА-2023

Техасцы задрафтовали 19-летнего француза под первым номером. Перспективный европеец был безусловным фаворитом драфта в Бруклине.

За океан Вембаньяма поедет с опытом трех полных сезонов в чемпионате Франции за плечами. Дебютировал на профессиональном уровне он в составе "Нантера 92" в сезоне 2020/21. Следующий год провел в "Лионе", а сезон 2022/23 отыграл за "Метрополитан 92". Стал MVP и лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Средние цифры Вембаньямы в прошлом сезоне – 20.4 очков, 10.1 подбора, 2.5 передачи и 0.8 перехватов за более чем 32 минуты на паркете. Вместе с командой он дошел до финала плей-офф чемпионата Франции. Там "Метрополитан 92" проиграл серию "Монако" (0:3).

Под вторым номером драфта "Шарлотт" забрал Брендона Миллера из Университета Алабамы, а "Портленд" третьим выбрал Скута Хендерсона из команды развития Джи-Лиги. Братья-близнецы Амен и Азар Томпсоны из лиги Overtime Elite достались "Хьюстону" и "Детройту" соответственно.

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