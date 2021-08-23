Самый высокий флагшток Львовской области стал единственным в Украине, построенным на территории военного вуза

"Флаг - это один из крупнейших, самых высоких символов государственности. Флаг - это та святая вещь, которую не позволяет себе потерять ни одно войско. Это то, что означает: "Здесь - Украина", - сказал на церемонии открытия флагштока глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Флагшток во Львовской академии Сухопутных войск стал не только самым высоким в области, но и единственным в Украине, установленным на территории военного учебного заведения и открытым для посещения.

Флаг Львовской академии возвышается над всем Львовом, так как само учебное заведение расположено на одной из самых высоких точек города.

Вокруг флагштока обустроено общественное пространство созелененной территорией и оборудованными местами отдыха.

Территория вокруг флагштока отделена от остальной территории Академии особыми подпорными стенками разной высоты и стеклянным ограждением.

Стоимость всего проекта составила 12 млн грн.