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Найвищий флагшток Львівської області став єдиним в Україні, збудованим на території військового вишу

Автор: РБК-Україна

23 серпня, в День Державного прапора у Львівській Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного було відкрито найвищий флагшток області. На флагштоку висотою 50,5 м, встановленому в рамках програми президента "Велике будівництво", було піднято прапор України розміром 8 на 12 метрів.

Про це повідомляється на сайті Львівської ОДА.

"Прапор - це один із найбільших, найвищих символів державності. Прапор - це та свята річ, яку не дозволяє собі втратити жодне військо. Це те, що означає: "Тут - Україна", - сказав на церемонії відкриття флагштока голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Флагшток у Львівській академії Сухопутних військ став не тільки найвищим в області, а й єдиним в Україні, встановленим на території військового навчального закладу і відкритим для загального відвідування.

Прапор Львівської академії височить над усім Львовом, оскільки сам навчальний заклад розташований на одній з найвищих точок міста.

Навколо флагштока облаштовано громадський простір з озелененою територією і обладнаними місцями відпочинку.

Територія навколо флагштока відокремлена від решти території Академії особливими підпірними стінками різної висоти і скляним огородженням.

Вартість всього проєкту склала 12 млн грн.

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