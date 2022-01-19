Самый старый в мире. В Испании умер 112-летний мужчина

"Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер у себя дома, ему было 112 лет и 341 день", - говорится в сообщении.

Что о нем известно

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия попал в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней.

Мужчина родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Известно, что из-за его небольшого роста (150 сантиметров) его не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936-1939), тогда он открыл собственное обувное дело и начал делать обувь для солдат.

В свободное время мужчина играл в футбол и болел за команду родного города - "Культураль Леонеса".