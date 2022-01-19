Найстаріший в світі. В Іспанії помер 112-річний чоловік

"Сатурніно де ла Фуенте Гарсія помер у себе вдома, йому було 112 років та 341 день", - йдеться в повідомленні.

Що про нього відомо

Сатурніно де ла Фуенте Гарсія потрапив до Книги рекордів Гіннеса 10 вересня 2021 року, на той момент йому було 112 років та 211 днів.

Чоловік народився Леоні 11 лютого 1909 року. Відомо, що через його невеликий зріст (150 сантиметрів) його не призвали до армії в роки громадянської війни в Іспанії (1936-1939), тоді він відкрив власну взуттєву справу і почав робити взуття для солдатів.

У вільний час чоловік грав у футбол і вболівав за команду рідного міста - "Культураль Леонеса".