Самый крупный арабский инвестор в Украине бьет рекорды в сфере строительства ЖК

Крупнейшая инвестиционно-строительная компания KADORR Group в очередной раз с опережением срока сдала новый жилой комплекс в Одессе – ЖК "35 Жемчужина". В этом году это уже четвертый завершенный проект компаний, где инвесторы получили квартиры гораздо раньше ожидаемого.

На открытие пришло свыше тысячи одесситов и сам глава корпорации KADORR Аднан Киван: "Мы ставили себе большие цели и приняли высокий лозунг "Бизнес с человеческим лицом, бизнес с Божьим благословением" и мы в каждом проекте его выполняем. Над этой Жемчужиной мы старались два года, и днем, и ночью. Вот наши труды: мы обещали – мы выполнили. Нам приятно, что столько людей счастливы получить свои новые квартиры."

Дом возведен со строгим соблюдением технологического процесса строительства с применением высококлассных сертифицированных материалов от ведущих производителей. Компания придерживается европейского стандарта в обеспечении сервиса комплекса - собственная служба эксплуатации, охрана, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. В прошлом году аналогичный жилой комплекс был признан лучшим в Украине и удостоен высокой правительственной награды.

"Это уже 35 Жемчужина и очередное доказательство порядочности и стабильности компании. Мы не только в полной мере выполняем взятые на себя обязательства, но и уже в который раз передаем ключи инвесторам гораздо раньше ожидаемого срока. Такими делами мы разбиваем любую критику или слухи, распространяемые нашими конкурентами. Сегодня для каждого Жемчужина – это новый этап жизни, светлой, благополучной и счастливой. Мы рады и благодарны Богу, что уже с начала года несколько тысяч человек смогли вселиться в новые современные квартиры KADORR Group" - отметил Руслан Киван.

Компания предоставляет уникальные условия приобретения – 4% первый взнос, беспроцентная рассрочка и закрепленное право возврата вложенных средств при желании инвесторов. Лояльность к клиентам, многолетние выполнение взятых на себя обязательств, доступность информации – все это сформировало устойчивое мнение одесситов о KADORR Group, как о самом надежном и стабильном застройщике.

В день открытия "35 Жемчужины" делится впечатлениями Галина: "Меня сегодня очень много эмоций переполняют, и я счастлива! Не ожидала, что так быстро и так красиво! Мы уже познакомились с соседями, посмотрели квартиры друг у друга. Все довольны! Конечно, Жемчужины – это украшение нашего города, это совсем другой уровень во всем – сервис, качество и отношение к людям".

"Для меня главное – это доверие к человеку, который все это делает. Я наблюдаю уже много лет за тем как работает компания и сам Аднан Киван, это очень прогрессивный путь к благополучию и достойной жизни жителей нашего города. Жемчужины – прекрасны! За это большая благодарность всем, кто работает над созданием таких красивых домов", - рассказывает Лариса, житель ЖК "35 Жемчужина".

Компания продолжает реализацию крупномасштабных проектов по всей Украине. Помимо жилой недвижимости, строятся торговые площади, бизнес-центры. Корпорация ведет разработку проектов по развитию сельскохозяйственной отрасли, строятся крупнейшие зерновые элеваторы, а также комплекс по переработке с/х продукции. По подсчетам аналитиков только в Одессе компания владеет активами на общую сумму 800 млн долл. Глава корпорации Аднан Киван уже анонсировал о запуске двух грандиозных проектов вне сферы строительства недвижимости. На сегодня миллиардер остается крупнейшим арабским инвестором в Украине.