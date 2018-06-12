Найбільший арабський інвестор в Україні б'є рекорди в сфері будівництва ЖК

Найбільша інвестиційно-будівельна компанія KADORR Group в черговий раз з випередженням терміну здала новий житловий комплекс в Одесі – РК "35 Перлина". В цьому році це вже четвертий завершений проект компаній, де інвестори отримали квартири набагато раніше очікуваного.

На відкриття прийшло понад тисячі одеситів і сам глава корпорації KADORR Аднан Киван: "Ми ставили собі великі цілі і взяли високий гасло "Бізнес із людським обличчям, бізнес з Божим благословенням" і ми в кожному проекті його виконуємо. Над цією Перлиною ми старалися два роки, і вдень, і вночі. Ось наші труди: ми обіцяли – ми виконали. Нам приємно, що стільки людей щасливі отримати свої нові квартири."

Будинок зведений з суворим дотриманням технологічного процесу будівництва із застосуванням висококласних сертифікованих матеріалів від провідних виробників. Компанія дотримується європейського стандарту забезпечення сервісу комплексу - власна служба експлуатації, охорона, системи пожежної безпеки та відеоспостереження. В минулому році аналогічний житловий комплекс був визнаний кращим в Україні і удостоєний високої урядової нагороди.

"Це вже 35 Перлина і черговий доказ порядності і стабільності компанії. Ми повною мірою виконуємо взяті на себе зобов'язання, але і вже в який раз передаємо ключі інвесторам набагато раніше очікуваного терміну. Такими справами ми розбиваємо будь-яку критику або чутки, поширювані нашими конкурентами. Сьогодні для кожного Перлина – це новий етап життя, світлою, благополучного і щасливого. Ми раді і вдячні Богові, що вже з початку року кілька тисяч осіб змогли вселитися у нові сучасні квартири KADORR Group" - зазначив Руслан Ківан.

Компанія надає унікальні умови придбання – 4% перший внесок, безвідсоткова розстрочка і закріплене право повернення вкладених коштів при бажанні інвесторів. Лояльність до клієнтів, багаторічні виконання взятих на себе зобов'язань, доступність інформації – все це сформувало стійке думка одеситів про KADORR Group, як про самому безпечному і стабільному забудовника.

У день відкриття "35 Перлини" ділиться враженнями Галина: "Мене сьогодні дуже багато емоцій переповнюють, і я щаслива! Не очікувала, що так швидко і так красиво! Ми вже познайомилися з сусідами, подивилися квартири один у одного. Всі задоволені! Звичайно, Перлини – це окраса нашого міста, це зовсім інший рівень у всьому – сервіс, якість та відношення до людей".

"Для мене головне – це довіра до людини, яка все це робить. Я спостерігаю вже багато років за тим, як працює компанія і сам Аднан Ківан, це дуже прогресивний шлях до добробуту і гідного життя мешканців нашого міста. Перлини – прекрасні! За це велика подяка всім, хто працює над створенням таких красивих будинків", - розповідає Лариса, житель РК "35 Перлина".

Компанія продовжує реалізацію великомасштабних проектів по всій Україні. Крім житлової нерухомості, що будуються торгові площі, бізнес-центри. Корпорація веде розробку проектів з розвитку сільськогосподарської галузі, будуються найбільші зернові елеватори, а також комплекс по переробці с/г продукції. За підрахунками аналітиків тільки в Одесі компанія володіє активами на загальну суму 800 млн дол. Глава корпорації Аднан Ківан вже анонсував запуск двох грандіозних проектів поза сфери будівництва нерухомості. На сьогодні мільярдер залишається найбільшим арабським інвестором в Україні.