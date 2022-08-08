Самый большой пакет военной помощи от США: что именно получит Украина

Ракеты для систем HIMARS

В заявлении Пентагона не говорится о том, какого типа ракеты будут поставлены, однако на отдельном брифинге заместитель министра обороны США Коллин Каль уточнил, что речь идет о ракетах с дальностью полета около 70 километров.

Соответственно, это управляемый реактивный снаряд, система наведения корректируется по GPS. Предназначен для уничтожения скоплений живой силы военной техники, складов с боеприпасами, других наземных объектов.

Ракеты для NASAMS

Зенитная управляемая ракета для этой системы ПВО выполнена по нормальной аэродинамической схеме и имеет крестообразное крыло небольшой площади. Захват цели радиолокационной происходит на дистанции до 20 км, после чего - активное самонаведение.

Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью направленного действия.

Фото: система ПВО NASAMS (flickr com davidvankeulen)

Противотанковый гранатомет АТ4

Это легкое противотанковое оружие одноразового применения. Есть несколько модификаций, которые отличаются типом боеприпаса, спецификой запуска, дополнительным оснащением и другими характеристиками.

Фото: гранатомет АТ4 (US Department of Defense)

Масса - от 6,7 до 8 кг, в зависимости от применяемого выстрела. Прицельная дальность при стрельбе по цели типа "бронемашина" не превышает 300 м. Есть граната увеличенной дальности, которая летит на 600 м. Осколочно-фугасный вариант летит на 1000 м. Максимальная дальность выстрела составляет 2100 м.

Основной боеприпас - граната с кумулятивной боевой частью, которая пробивает до 450 мм гомогенной брони. Также есть граната с улучшенными показателями - до 500-600 мм, и боеприпасы для стрельбы по зданиям и укреплениям.

Противопехотные мины Claymore ("Клеймор")

Противопехотная мина направленного поражения появилась еще в 1950-х и до сих пор используется армией США. Представляет собой изогнутую прямоугольную коробку, внутри заряд C4 и пластина с 700 стальными шариками.

Фото: противотанковая мина "Клеймор" (wikimedia.org)

При взрыве мины поражение наносится шрапнелью из этих шариков, которые вылетают в направлении противника. Радиус зоны поражения - 100 метров, высота - до 2 метров.

Взрывчатка C-4

Используется для различных разрушительных задач, в основном для подрыва сооружений. Также широко используется в качестве оружия для поражения живой силы в бою.

Малое количество C-4 может стать причиной больших разрушений. Взрывчатка с высокой степенью пластичности не имеет запаха.