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Самый большой флаг Украины приспустят: в чем причина 

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 января в столице приспустят самый большой флаг Украины. Причиной тому является ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 10:00 14 января мы приспускаем флаг из-за ухудшения погоды в Киеве", - заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Он отметил, что сегодня ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может значительно повредить полотнище флага.

"После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно - 17 января",- добавил Вячеслав Непоп.

Напомним, сегодня в Киеве ожидается небольшой снег с переходом в дождь и ветер скоростью 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с.

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