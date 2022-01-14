В Украину пришла оттепель со шквалами и дождем: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 14 января в Украине будет формировать погоду новый циклон (Famke), который принесет шквальный ветер. Также ожидается оттепель до +5 градусов днем и снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня, кроме южных регионов, местами ожидаются порывы ветра до штормовых отметок в 25-27 м/с, а в связи с ростом температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.

Так, по всей стране прогнозируется небольшой снег с переходом в дождь. В восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица.

Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, составит:

в западных областях днем +1 +4 градусов, ночью от -7 до +1;

на севере днем от 0 до +4, а ночью -5 +2 градуса;

в восточных областях днем +1 +4 градуса, ночью -9 -13;

на юге + 2 +5 днем, а ночью -2 -7;

в центральных областях днем + 2 + 4, а ночи -2 -7.

Погода в Киеве

Сегодня в столице небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами). На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха днем +1 +3, ночью 0 -2 градуса.