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В Украину пришла оттепель со шквалами и дождем: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Пятница 14 января 2022 06:00
В Украину пришла оттепель со шквалами и дождем: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украину пришла оттепель со шквалами и дождем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 января в Украине будет формировать погоду новый циклон (Famke), который принесет шквальный ветер. Также ожидается оттепель до +5 градусов днем и снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня, кроме южных регионов, местами ожидаются порывы ветра до штормовых отметок в 25-27 м/с, а в связи с ростом температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.

Так, по всей стране прогнозируется небольшой снег с переходом в дождь. В восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица.

Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, составит:

  • в западных областях днем +1 +4 градусов, ночью от -7 до +1;
  • на севере днем от 0 до +4, а ночью -5 +2 градуса;
  • в восточных областях днем +1 +4 градуса, ночью -9 -13;
  • на юге + 2 +5 днем, а ночью -2 -7;
  • в центральных областях днем + 2 + 4, а ночи -2 -7.

В Украину пришла оттепель со шквалами и дождем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице небольшой снег с переходом в дождь (ночью местами). На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха днем +1 +3, ночью 0 -2 градуса.

В Украину пришла оттепель со шквалами и дождем: прогноз погоды на сегодня

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