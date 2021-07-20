Самый богатый человек на Земле совершил полет в космос, экипаж Безоса уже вернулся

Космический полет был приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который мечтал побывать в космосе.

Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

Вместе с Безосом в капсуле были три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник школы из Нидерландов.

Таким образом, этот полет стал дважды "рекордным" - по возрасту самого молодого и самого старшего астронавтов, которые будут подниматься в космос.