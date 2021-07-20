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Самый богатый человек в мире летит в космос: трансляция

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня суборбитальная ракета-"прыгун" New Shepard впервые в истории компании Blue Origin выводит на космическую высоту капсулу с людьми. В составе экипажа самый богатый человек мира Джефф Безос.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию на сайте BlueOrigin.com.

Ракета взлетит, достигнет примерно 40 км высоты, после чего от нее отделится капсула. Какое-то время обе части будут подниматься по инерции до точки апогея, после чего начнут свободное падение и совершат посадки.

У пассажиров будет около 4 минуты невесомости, во время полета они испытают перегрузку в 3 g, а при посадке - 5,5 g.

Экипаж:

  • глава компании Blue Origin Джефф Безос;
  • его 53-летний брат Марк Безос, финансист-миллионер, управляющий Bezos Family Foundation;
  • 82-летняя экс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк, которая 50 лет назад прошла в проект женщин-астронавтов Mercury 13, но из-за политики NASA в космос не попала: программу свернули;
  • 18-летний будущий студент физмата Университета Утрехта и начинающий пилот Оливер Дэемен из Нидерландов: он полетит вместо анонима, который решил слетать на другом рейсе. Это сын миллиардера, главы инвесткомпании Somerset Capital Partners.
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