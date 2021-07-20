Найбагатша людина в світі летить в космос: трансляція

Сьогодні суборбітальна ракета-"стрибун" New Shepard вперше в історії компанії Blue Origin виводить на космічну висоту капсулу з людьми. У складі екіпажу найбагатша людина світу Джефф Безос.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію на сайті BlueOrigin.com.
Ракета злетить, досягне приблизно 40 км висоти, після чого від неї відокремиться капсула. Якийсь час обидві частини будуть підніматися по інерції до точки апогею, після чого почнуть вільне падіння і зроблять посадку.
У пасажирів буде близько 4 хвилини невагомості, під час польоту вони випробують перевантаження в 3 g, а при посадці - 5,5 g.
Екіпаж: