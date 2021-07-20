Найбагатша людина в світі летить в космос: трансляція

Сьогодні суборбітальна ракета-"стрибун" New Shepard вперше в історії компанії Blue Origin виводить на космічну висоту капсулу з людьми. У складі екіпажу найбагатша людина світу Джефф Безос.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію на сайті BlueOrigin.com .

Ракета злетить, досягне приблизно 40 км висоти, після чого від неї відокремиться капсула. Якийсь час обидві частини будуть підніматися по інерції до точки апогею, після чого почнуть вільне падіння і зроблять посадку.

У пасажирів буде близько 4 хвилини невагомості, під час польоту вони випробують перевантаження в 3 g, а при посадці - 5,5 g.

Екіпаж: