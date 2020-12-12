Самым успешным переговорщиком с МВФ была Тимошенко, - эксперт

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Сотрудничая с международными партнерами, власть прежде всего должна отстаивать национальные интересы. Примером такой работы можно считать деятельность Юлии Тимошенко, в частности в период ее премьерства, но никак не сегодняшнюю политику власти.

Об этом заявил политический эксперт Дмитрий Корнийчук, комментируя на пресс-конференции в Киеве информацию о начале работы миссии МВФ в Украине.

В частности он отметил, что лидер "Батькивщины" никогда не согласилась бы на распродажу земли и стратегических предприятий, повышение тарифов и т.д.

"К величайшему сожалению, с 2014 года все наши договоренности с МВФ шли исключительно в обмен на снижение социальных обязательств страны перед людьми. Потому что именно так договаривался Порошенко, именно так договаривается теперь Зеленский. Но, опять же, у нас есть положительные примеры - те же 2008-2009 годы. Кредитная программа, которую принимала премьер Тимошенко, при которой не повышались тарифы на газ, были сохранены все социальные обязательства перед людьми. Поэтому все зависит от того, какой политик, как договаривается и как при этом соблюдаются национальные интересы страны", - отметил Корнийчук.

В то же время, по его мнению, Тимошенко не только не смогла бы договориться о реструктуризации долга и отсрочке выплат, но и сумела бы справиться с последствиями экономического кризиса без дополнительных внешних заимствований.

По мнению эксперта, сегодня лидер "Батькивщины" - единственный украинский политик, который понимает, как устроен глобальный мир, и способен вести переговоры на международной арене, не уступая интересами Украины.

"В отношении национальной элиты и тех политиков, которые вообще способны глобально смотреть на мировые масштабы для того, чтобы в этих раскладах понимать место Украины и проводить международные переговоры, где можно было бы отстаивать национальные интересы, то таких политиков, если честно, я очень мало вижу. В Украине я могу назвать только Юлию Тимошенко, как того политика, который понимает как устроен глобальный мир, понимает как и где можно договариваться с соблюдением национальных интересов Украины", - подытожил эксперт.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабинете министров ожидают объявления дать миссии Международного валютного фонда. Дату ожидают уже в ближайшие дни.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году