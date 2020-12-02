В Кабмине рассчитывают, что дата приезда миссии МВФ определится в этом году

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украину может стать известна в декабре. Но в Кабмине имеют план Б на случай затруднения отношений с МВФ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью журналу "Корреспондент".

Он отметил, что в текущей ситуации затягивание в переговорах с МВФ не является критическим.

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", - сказал Шмыгаль.

В качестве альтернативных источников наполнения бюджета глава Кабмина назвал рынок внешних и внутренних взаимствований.

"Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) — это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд грн, на внешнем — около $1 млрд", - отметил Шмыгаль.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита МВФ до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году.

Напомним, 26 ноября Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год.