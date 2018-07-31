Самые популярные направления программирования во фрилансе

Сфера IT одна из самых первых по числу наемных удаленных сотрудников. Это связано в первую очередь со спецификой задач, а также с тем, что программисты привыкли грамотно распоряжаться своим временем, свободно менять задачи, место и время выполнения работы. Востребованность программистов зависит от рынка, а также специфики языка программирования.

Кто такие фрилансеры

Фрилансер — свободный работник. Это специалист, который связан с заказчиком доверенностями по определенной задаче или участку работ. Работает удаленно, связываясь с заказчиком преимущественно через интернет, с условиями оплаты за проект или почасово.

Рейтинг языков программирования во фрилансе

PHP. Язык программирования, разработанный для написания web-приложений, исполняющихся на стороне сервера. PHP требует мало времени для освоения, подходит для написания небольших приложений, также существует широкий список масштабных проектов на PHP, поэтому программисты, знающие PHP, составляют большую конкуренцию другим специалистам, всегда получат свои деньги и выгодные условия работы на фрилансе. JavaScript. Динамический язык программирования, который используется для создания интерактивных веб-сайтов. JavaScript получил свою популярность благодаря развитию web, ведь именно он используется программистами для написания Front-end части. JavaScript значительно обошел конкурентов в рейтинге не зря, так как без Front-end не обходится ни один сайт, поэтому по размеру денежного вознаграждения и условиям работы JavaScript не уступает более сложным языкам. SQL. Язык структурированных запросов. Попал в рейтинг самых популярных и обошел конкурентов благодаря тому, что базы данных — один из самых важных компонентов многих приложений. Работодатели готовы нанимать программистов-фрилансеров начального уровня, при этом деньги и условия продолжают привлекать программистов к изучению SQL. C#. Является популярной разработкой компании Microsoft. На C# разрабатываются приложения под Windows, мобильные приложения для Android и iOS, игры. На рынке первое место в рейтинге имеют опытные специалисты C#, но начинающие программисты-фрилансеры, несмотря на конкуренцию, в настоящее время также могут рассчитывать на достойное денежное вознаграждение и выгодные условия для работы на небольших проектах. C++. Относится к семейству С, как и C#. C++ используется для разработки операционных систем, прикладных программ, серверов, драйверов, игр и web-приложений. C++ – не самый простой в изучении язык программирования, поэтому так высок рейтинг фрилансеров на C++. Java. Популярный кроссплатформенный язык программирования, интерпретируемый JVM. Используется для разработки крупных серверных приложений, web-приложений, десктопных и Android приложений, встраиваемых систем. Фрилансеры java в настоящее время популярны во всем мире и могут рассчитывать на достойное денежное вознаграждение и комфортные условия, как в Украине, так и за рубежом. 1С. Встроенный язык программирования для разработки под платформу «1С Предприятие». Так как в настоящее время эта платформа является одной из самых популярных в рейтинге среди крупных компаний, программисты для 1С очень востребованы. Python. Высокоуровневый язык программирования, направленный на повышение производительности при разработке. Имеет широкое применение для разработки веб и десктопных приложений, игр, скриптов для автоматизации, систем расчета. Несмотря на 8 место в рейтинге, Python развивается очень быстро, его используют такие популярные компании, как Google, Yahoo!, IBM. Поэтому условия и размер денежного вознаграждения для программистов с каждым годом улучшаются. Delphi. Объектно-ориентированный язык программирования, который изначально разрабатывался исключительно для создания приложений под ОС Windows. В настоящее время также расширен для написания под такие платформы, как Linux, Mac OS X, iOS. Ruby. Динамический язык программирования, используемый в web-разработке и CLI.

Работа на фрилансе дает программистам возможность выбирать интересные проекты и наиболее интересные условия, получать справедливое денежное вознаграждение за свою работу. Данные для рейтинга были предоставлены биржей для фриланса Freelancehunt.com.