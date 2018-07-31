Найпопулярніші напрямки програмування у фрілансі

Сфера IT одна з найперших по числу найманих віддалених співробітників. Це пов'язано в першу чергу зі специфікою завдань, а також з тим, що програмісти звикли грамотно розпоряджатися своїм часом, вільно змінювати завдання, місце і час виконання роботи. Затребуваність програмістів залежить від ринку, а також специфіки мови програмування.

Хто такі фрілансери

Фрілансер - вільний працівник. Це фахівець, який пов'язаний з замовником дорученнями по певній задачі або ділянки робіт. Працює віддалено, зв'язуючись із замовником переважно через інтернет, з умовами оплати за проект або погодинно.

Рейтинг мов програмування у фрілансі

PHP. Мова програмування, розроблений для написання web-додатків, що виконуються на стороні сервера. PHP вимагає мало часу для освоєння, підходить для написання невеликих додатків, також існує широкий список масштабних проектів на PHP, тому програмісти, які знають PHP, складають велику конкуренцію іншим фахівцям, завжди отримають свої гроші і вигідні умови роботи на фрілансі. JavaScript. Динамічний мову програмування, який використовується для створення інтерактивних веб-сайтів. JavaScript отримав свою популярність завдяки розвитку web, адже саме він використовується програмістами для написання Front-end частини. JavaScript значно обійшов конкурентів в рейтингу не дарма, так як без Front-end не обходиться жоден сайт, тому за розміром грошової винагороди і умов роботи JavaScript не поступається більш складним мовам. SQL. Мова структурованих запитів. Потрапив в рейтинг найпопулярніших і обійшов конкурентів завдяки тому, що бази даних - один з найважливіших компонентів багатьох додатків. Роботодавці готові наймати програмістів-фрілансерів початкового рівня, при цьому гроші і умови продовжують залучати програмістів до вивчення SQL. C #. Є популярною розробкою компанії Microsoft. На C # розробляються додатки під Windows, мобільні додатки для Android і iOS, ігри. На ринку перше місце в рейтингу мають досвідчені фахівці C #, але початківці програмісти-фрілансери, незважаючи на конкуренцію, в даний час також можуть розраховувати на гідне грошову винагороду і вигідні умови для роботи на невеликих проектах. C ++. Відноситься до сімейства С, як і C #. C ++ використовується для розробки операційних систем, прикладних програм, серверів, драйверів, ігор і web-додатків. C ++ - не найпростіший у вивченні мова програмування, тому такий високий рейтинг фрілансерів на C ++. Java. Популярний багатоплатформовий мову програмування, що інтерпретується JVM. Використовується для розробки великих серверних додатків, web-додатків, десктопних і Android додатків, вбудованих систем. Фрілансери java в даний час популярні в усьому світі і можуть розраховувати на гідне грошову винагороду і комфортні умови, як в Україні, так і за кордоном. 1С. Вбудована мова програмування для розробки під платформу «1С Підприємство». Так як в даний час ця платформа є однією з найпопулярніших в рейтингу серед великих компаній, програмісти для 1С дуже затребувані. Python. Високорівнева мова програмування, спрямований на підвищення продуктивності при розробці. Має широке застосування для розробки веб і десктопних додатків, ігор, скриптів для автоматизації, систем розрахунку. Незважаючи на 8 місце в рейтингу, Python розвивається дуже швидко, його використовують такі популярні компанії, як Google, Yahoo !, IBM. Тому умови і розмір грошової винагороди для програмістів з кожним роком поліпшуються. Delphi. Об'єктно-орієнтована мова програмування, який спочатку розроблявся виключно для створення додатків під ОС Windows. В даний час також розширено для написання під такі платформи, як Linux, Mac OS X, iOS. Ruby. Динамічний мова програмування, що використовується в web-розробці і CLI.

Робота на фрілансі дає програмістам можливість вибирати цікаві проекти і найбільш цікаві умови, отримувати справедливу грошову винагороду за свою роботу. Дані для рейтингу були надані біржею для фрілансу Freelancehunt.com.