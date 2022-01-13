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Самые длительные в истории переговоры: правительство Чехии получило вотум доверия

Автор: Валерия Полищук

Палата депутатов парламента Чехии проголосовала за доверие правительству премьера Петра Фиалы. После того, как новое правительство получило вотум доверия, закончилось самое продолжительное в истории Чехии голосование о доверии или недоверии Кабмину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское ТВ.

Премьер-министр попросил палату депутатов о голосовании в среду утром, 12 января, однако дебаты затянулись до утра. После чего сессия была прервана для проведения еще одного внеочередного заседания. Голосование о доверии новому Кабмину возобновилось в четверг вечером. Обе части в совокупности длились более 23 с половиной часов.

В итоге 106 членов парламента высказались за вотум доверия, а 87 - против. Остальные семь членов парламента отсутствовали на заседании, и никто не воздержался от голосования.

После объявления результатов голосования премьер-министр Фиала поблагодарил депутатов, а затем его поздравил с вотумом доверия его предшественник, а ныне лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш.

Напомним, 17 декабря в Чехии приступило к работе новое правительство. Церемония присяги членов кабинета министров прошла в резиденции президента в замке Ланы.

Отметим, до этого президент Чехии Милош Земан блокировал назначение правительства тем, что отказывался согласовывать кандидатуру нового главы МИД.

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