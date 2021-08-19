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Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг

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Четверг 19 августа 2021 14:08
Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг Фото: основатель Amazon Джефф Безос снова самый богатый человек мира (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Издание Forbes обновило рейтинг самых богатых людей мира. Первую позицию занимает 57-летний основатель Amazon Джефф Безос.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на рейтинг Forbes.

Таким образом:

1 место - основатель Amazon Джефф Безос с состоянием размером 185,9 млрд долларов.

2 место - основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск со 180,5 млрд долларов состояния.

3 место - владелец LVMH Бернар Арно с 176,4 млрд долларов состояния.

Кто самый богатый человек мира: Forbes обновил рейтинг

Безос обошел владельца LVMH Бернара Арно, в начале августа возглавлявшего рейтинг. Несмотря на то, что акции Amazon в среду и упали на 1,3%, чем уменьшили состояние Безоса на 1,3 млрд долларов, акции LVMH упали на 5,2%, уменьшив состояние Арно на 9,9 млрд долларов.

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