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Найбагатші сім'ї світу: Bloomberg оприлюднив рейтинг

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Неділя 19 вересня 2021 13:50
Найбагатші сім'ї світу: Bloomberg оприлюднив рейтинг Фото: американська сім'я Уолтон (Walmart Corporate via Flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

Агентство Bloomberg склало список найбагатших сімей світу. Перший рядок займає американська сім'я Уолтон, яка володіє найбільшою у світі мережею супермаркетів Walmart.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Рейтинг виглядає так:

  • сім'я Уолтон - статки за попередній рік зросли на 23 мільярди доларів і оцінюються у 238,2 мільярда.
  • сім'я Марсів, що володіє виробником шоколадних батончиків Mars. Її статки сягнули 141,9 мільярда доларів.
  • сім'я Ерме, якій належить модний дім Hermes. Її статки сягнули 111,6 мільярда доларів.

За 2020 рік статки 25 найбагатших сімей світу зросли на 312 мільярдів доларів, або на 22%.

Нагадаємо, видання Forbes оновило рейтинг найбагатших людей світу. Першу позицію займає 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.

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