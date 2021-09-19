Найбагатші сім'ї світу: Bloomberg оприлюднив рейтинг
Фото: американська сім'я Уолтон (Walmart Corporate via Flickr)
Агентство Bloomberg склало список найбагатших сімей світу. Перший рядок займає американська сім'я Уолтон, яка володіє найбільшою у світі мережею супермаркетів Walmart.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.
Рейтинг виглядає так:
- сім'я Уолтон - статки за попередній рік зросли на 23 мільярди доларів і оцінюються у 238,2 мільярда.
- сім'я Марсів, що володіє виробником шоколадних батончиків Mars. Її статки сягнули 141,9 мільярда доларів.
- сім'я Ерме, якій належить модний дім Hermes. Її статки сягнули 111,6 мільярда доларів.
За 2020 рік статки 25 найбагатших сімей світу зросли на 312 мільярдів доларів, або на 22%.
Нагадаємо, видання Forbes оновило рейтинг найбагатших людей світу. Першу позицію займає 57-річний засновник Amazon Джефф Безос.