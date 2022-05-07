Самые боеспособные подразделения России несут потери, восстановление будет долгим, - разведка Британии

Украинские защитники наносят значительный урон наиболее боеспособным подразделениям врага. России понадобится много времени и средств для восстановления военных мощностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую разведку .

Отмечается, что украинские военные недавно уничтожили в боях самый современный российский танк Т-90М, который оснащен улучшенной броней, модернизированными пушками и системами спутниковой навигации. Сейчас РФ имеет около 100 таких танков. Однако данная техника остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы.

"Конфликт в Украине наносит большой ущерб некоторым из самых боеспособных подразделений и самых передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", - говорится в сообщении.

При этом заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, которые ограничивают доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.