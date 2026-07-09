Samsung змінила Galaxy Fold 8: головний недолік складаного смартфона зник

Кардинальний редизайн базового Galaxy Fold 8

Найбільше уваги привернув базовий Galaxy Fold 8, який отримав повністю переосмислені пропорції. Розробники відмовилися від занадто вузького зовнішнього дисплея, який часто критикували користувачі минулих поколінь смартфонів.

Тепер гаджет оснащений ширшим 5,5-дюймовим зовнішнім QHD+ екраном із нестандартним співвідношенням сторін 16:10, що робить його візуально коротшим і значно зручнішим у використанні в складеному вигляді.

Внутрішній гнучкий дисплей матиме діагональ 7,6 дюйма, роздільну здатність QHD+ і геометрію 4:3.

Новинка має покращену ергономіку:

Товщина корпусу у розгорнутому стані становитиме всього 4,5 мм, а в складеному - 9,7 мм при вазі близько 200 грамів.

Смартфон отримає подвійну основну камеру (головний та ультраширококутний сенсори по 50 МП).

Колірна гамма складатиметься з графітового, лавандового та кремового відтінків, а ексклюзивним кольором для фірмових магазинів стане фісташковий.

Samsung розкрила палітру кольорів для Galaxy Fold 8 (скриншот: Android Headlines)

Galaxy Fold 8 Ultra: ставка на потужність та камеру 200 МП

На відміну від базової моделі, Galaxy Fold 8 Ultra збереже звичний дизайн попереднього покоління (Fold 7), проте отримає серйозний апгрейд внутрішніх компонентів.

Головною фішкою Ultra-версії стане основна камера з рекордною роздільною здатністю 200 МП, яка працюватиме у зв'язці з 50 МП ультрашироким об'єктивом та 10 МП телевіком із 3-кратним оптичним зумом.

Якість знімків планують суттєво покращити за рахунок збільшеної діафрагми та нових алгоритмів обробки зображень.

Преміальна модель отримає збільшену батарею ємністю 5000 мА·год (проти 4800 мА·год у базовому Fold 8) та підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт.

Флагман постачатиметься у чорному, білому та фіолетовому кольорах із лімітованим зеленим варіантом корпусу.

Samsung оновить систему обробки фото у Galaxy Fold 8 Ultra (скриншот: Android Headlines)

Процесор нового покоління та прогнозована вартість

Обидва смартфони працюватимуть на базі топового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Базові модифікації пристроїв оснастять 12 ГБ оперативної пам'яті, а об'єм вбудованого сховища варіюватиметься від 256 ГБ до 1 ТБ.

Офіційна вартість лінійки наразі тримається у секреті. Проте аналітики та інсайдери одностайно прогнозують подорожчання нових складаних моделей.

Через суттєве зростання цін на напівпровідники, оперативну пам'ять типу DRAM та інші преміальні компоненти у третьому кварталі цього року роздрібна вартість Galaxy Fold 8 та Fold 8 Ultra порівняно з попередниками зросте щонайменше на 100 доларів.